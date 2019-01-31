Омские школьницы ответят за изнасилование подруги

В Омске возбуждено уголовное дело по сообщению о сексуальном насилии над школьницей, которое было размещено в социальной сети. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, дело возбуждено по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Предварительно установлено, что две школьницы 13 и 15 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв этот процесс на видеокамеру мобильного телефона, а затем разместили запись в Сети. В настоящее время с потерпевшей работают психологи, следователи проводят допросы учащихся и взрослых, решается вопрос об избрании меры пресечения для 15-летней подозреваемой.

Следователи также выяснят условия проживания и воспитания школьниц, состояли ли девочки или их семьи на профилактических учетах в социальных службах и полиции. «В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц профильных служб, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни и поведением несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе следственного управления.

По данным КП, школьницы решили «проучить» свою знакомую. Пригласив «подругу» домой, одна из девочек якобы избила ее. Затем школьницы надругались над пострадавшей при помощи бутылки, пишет издание. Подозреваемые в сексуальном насилии якобы утверждают, что пострадавшая сделала всё сама. Жуткое видео было снято в декабре. Злоумышленницы предложили администратору одной из групп в социальной сети опубликовать его, но тот обратился в полицию.

«У меня со вчерашнего дня волосы дыбом стоят. Я даже не представляла, что такая жестокость в принципе возможна. Эти три девочки – наша головная боль. Мы им внимания уделяем больше, чем талантливым детям – и все впустую. Потерпевшая девочка – нормальный ребенок из обычной семьи, совершенно на них не походила. В классе у нее со всеми нормальные отношения, но она выбрала этих. Просто, наверное, радовалась, что так быстро нашла подруг в новой школе. И вот, чем все для нее кончилось...», – приводит издание слова директора учебного заведения.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 31.01.19

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