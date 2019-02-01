В Новгородской области по обвинению в гибели 8-летнего мальчика в канализационной яме силовики задержали директора дома культуры поселка Волот. Как сообщили в пресс-службе СКР, ей предъявлено обвинение в халатности (ч.2 ст.293 УК РФ).

В Новгородской области ребенок утонул в канализации

По версии следствия, вечером 28 января в посёлке Волот в канализационной яме, которая расположена на территории местного дома культуры, было обнаружено тело 8-летнего мальчика. Днём ребенок вышел из школы, но домой не вернулся. Были организованы его поиски.

Следователи считают, что причиной трагедии стало небрежное отношение к своим обязанностям директора дома культуры. По их версии, приступив в мае 2018 года к осуществлению полномочий руководителя, обвиняемая знала о наличии отверстия в верхней части септика канализации, представляющего опасность для жизни и здоровья человека, в связи с возможностью падения туда людей.

Несмотря на это, руководитель дома культуры не предприняла мер для предотвращении несчастного случая, например, за счет установки ограждения, или закрыв отверстие. В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих должностных обязанностей ребёнок погиб. В ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 01.02.19

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