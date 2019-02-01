Пожар в Кизляре практически уничтожил торговый центр

В дагестанском Кизляре здание торгового центра было практически уничтожено огнем. Кроме того, пожар перекинулся на соседнее здание, а также повредил несколько небольших магазинов. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Возгорание произошло на улице Набережной. В Сети появилось видео с места событий. На кадрах четырехэтажное здание полностью охвачено огнем, пылающие конструкции отваливаются с крыши торгового центра.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

По данным МЧС, площадь пожара составила 1,5 тысячи кв.м. «К ликвидации последствий происшествия привлечено 60 человек и 13 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 24 человека и 6 единиц техники», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Около девяти утра возгорание было локализовано, а к 9:20 удалось ликвидировать открытое горение, уточнили в МЧС. Пострадавших нет.

В мэрии сообщили, что огонь распространился на 8 тысяч кв.м. «Сгоревшее здание торгового центра восстановлению не подлежит. Пострадали также несколько магазинов, расположенных рядом», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городской администрации, отметив, что пожар перекинулся на соседнее здание из-за плотности застройки в этом районе. Автостанция неподалеку работает в обычном режиме.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Пламя начало распространяться по зданию с крыши, вероятно, именно там и произошло замыкание.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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