СКР расследует гибель ополченца из России от пыток в украинской колонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 45-летнего россиянина Валерия Иванова, сражавшего в Донбассе на стороне ополченцев ЛНР, в колонии в Львовской области на Украине.

Дело расследуется в отношении «неустановленных лиц на территории Украины» по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), говорится в сообщении СКР. В Следственном комитете считают, что смерть Иванова носит криминальный характер.

По информации ведомства, Иванов скончался 9 декабря в исправительной колонии города Дрогобыч. В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть россиянина наступила от множественных травм, полученных в результате избиения. 28 декабря тело мужчины доставили на родину в Северодвинск. На следующий день прошли его похороны.

Валерий Иванов, фото: sledcom.ru

В настоящее время российские следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. «Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Российский доброволец Валерий Иванов попал в плен в августе 2015 года на линии соприкосновения в районе станицы Луганской. Украинский суд приговорил россиянина к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ополчения народных республик Донбасса.

Представитель Луганской народной республики Ольга Кобцева заявляла, что Иванова избила охрана колонии и бросила его в карцер, где он умер от полученных травм. Позднее МИД России заявил об умышленном убийстве россиянина, ссылаясь на результаты вскрытия, выявившего у погибшего многочисленные серьезные повреждения, в том числе перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Украинская сторона утверждает, что причиной смерти россиянина стал несчастный случай.

Валерий Иванов входил в список обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса, но в 2017 году Киев вычеркнул его фамилию из списка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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