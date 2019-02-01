В Кемеровской области пассажирский автобус врезался в поезд

В Кемеровской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, столкновение произошло около часа дня на регулируемом железнодорожном переезде на 0 километре автодороги «Новокузнецк – Осиновое Плесо».

«По предварительной информации, в результате аварии пострадали 2 пассажира автобуса. Возраст пострадавших и характер травм уточняются», – говорится в сообщении правоохранителей.

Причиной аварии стало то, что водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора во время пересечения железнодорожных путей, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции. В автобусе в момент столкновения находилось 45 человек.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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