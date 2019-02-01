В аэропорту Нью-Йорка арестовали актрису из «Даши Васильевой» и «Братьев Карамазовых»

Российскую актрису Ирину Усок арестовали по прилету в США. Артистку задержали в аэропорту Нью-Йорка и поместили в изолятор. Сейчас она ждет решения суда, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, Ирину Усок подозревают в похищении ребенка. СМИ отмечают, что актриса прилетела в США, где живет ее муж – американец. Он пожаловался в полицию, что актриса забрала их дочь в Россию. Сейчас ребенок находится с отцом.

В российском посольстве пока никак не комментируют информацию.

Артистка работает в московском театре «Содружество актеров Таганки». Она известна по сериалу «Даша Васильева – любительница частного сыска» и фильму «Мама, не горюй». Кроме того, актриса снималась в лентах «Дело Крапивиных», «Вы заказывали убийство», «Братья Карамазовы», «МУР есть МУР», «Самая красивая». Всего на ее счету роли в 16 российских картинах. В основном Усок играет в эпизодах, основная ее работа – театр.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 01.02.19

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