На Кубани чиновник поселил сирот в барак для зэков

Глава Усть-Лабинского района Краснодарского края Николай Артющенко стал фигурантом уголовного дела. Чиновник выдал сиротам квартиры в бараке, где раньше держали заключенных.

Районная администрация провела тендер на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В общей сложности власти купили 9 квартир на сумму свыше 9,4 млн рублей.

Глава района подписал контракты без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья. Он принял в собственность указанные жилые помещения, подписав акты приема-передачи, в которых указывалось, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья.

«Вместе с тем, ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные и согласно выводам эксперта указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», – сообщили в краевом управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 05.02.19

«Чайники не включать!» Ни садика, ни школы, ни больницы, ни квартир – как живется в многострадальном ЖСК «Патруши» (ФОТО). / Общественники: Под Челябинском закладывают сибайскую экологическую бомбу. / В Ирбите отправили в колонию пенсионерку-пироманку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»