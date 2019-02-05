В Кемерово 11-летний мальчик сбежал из дома, где его держали на цепи

Житель Кемерово стал фигурантом уголовного дела, после того как стало известно, что он жестоко обращается со своим 11-летним сыном. Отец систематически избивал мальчика и держал его на цепи при полном бездействии со стороны матери ребенка.

Родители сами обратились в полицию, когда их сын сбежал из дома. Следователей насторожил тот факт, что отец с матерью заявили об исчезновении ребенка только спустя четыре дня. Когда школьника нашли, он наотрез отказался возвращаться домой, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Ребенок рассказал правоохранителям, что отец избивает его ремнем. Если сын возвращался домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, подозреваемый привязывал его цепью к 16-ти килограммовой гире. Отец мальчика пояснил, что купил цепь, чтобы привязывать собаку, однако пса в семье никогда не было.

Кроме того, выяснилось, что родители злоупотребляют алкоголем. Ребенок, чтобы избежать побоев, часто приходил домой только поздно ночью, когда пьяный отец засыпал.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Мальчик по собственному желанию был изъят из семьи и помещен в приют. Предварительно медицинскими работниками у ребенка выявлено психическое расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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