Учительница в школе Татарстана обещала пустить детей на колбасу

Неподобающим поведением педагога из казанской школы заинтересовались в Министерстве образования и прокуратуре. Женщина на повышенных тонах оскорбляет учеников, угрожает им и запугивает. Многочисленные свидетельства постоянных скандалов школьники записывают на мобильники и выкладывают в Сеть.

Родители учеников казанской школы №143 написали жалобу на преподавателя математики и, по совместительству, завуча школы Татьяну Моисееву. К письму они приложили аудио и видео, сделанные детьми на уроках. На записях педагог в ходе словесной перепалки о неуспеваемости пригрозила школьникам «пустить всех на колбасу». На другом видео женщина выгоняет ученика из класса и обзывает его дебилом.

В пресс-службе Министерства образования и науки республики Татарстан радиостанции «Говорит Москва» подтвердили, что обращение родителей СОШ №143 получено и проводится служебное расследование. «В случае установления фактов нарушения педагогом должностных обязанностей на него будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ», – отметили в министерстве.

Кроме того, аудиозаписи попали в прокуратуру Татарстана. Там также обещали выяснить все обстоятельства случившегося. При наличии оснований надзорное ведомство примет предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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