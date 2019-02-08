В Ростове-на-Дону в перестрелке погиб мужчина

У одного из ресторанов Ростова-на-Дону произошла перестрелка между двумя группами мужчин. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил огнестрельное ранение. В городе объявлен план «Сирена».

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в четверг в девять вечера на проспекте Космонавтов. После перестрелки участники потасовки на двух автомобилях привезли к Больнице скорой медицинской помощи №2 одного погибшего и пострадавшего, помогли их выгрузить и скрылись.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что в результате перестрелки погиб мужчина 35-40 лет. Пострадавшему сделали операцию, сейчас он находится в реанимации.

Тем временем, полиция начала поиск причастных к инциденту. Личный состав Ворошиловского отдела полиции был поднят по тревоге, в городе объявлен план «Сирена». В розыск объявлены шесть автомобилей, два из которых имеют ростовские регистрационные номера, один – дагестанский и три – московские.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 07.02.19

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