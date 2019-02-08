В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту опрокидывания автобуса на шахте «Распадская» в Междуреченске, в результате чего погибли 6 человек и около 20 пострадали. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, сообщение о том, что перевозивший рабочих со смены служебный вахтовый автобус на базе автомобиля КаМАЗ опрокинулся в кювет, упав с высоты около 8 метров, поступило около 8:30 по местному времени.

Из-за падения автобуса на шахте в Кузбассе погибли 6 человек, 16 пострадали

В следственном управлении сообщили, что травмы получили 22 рабочих, 6 из них скончались на месте, а пострадавшие были госпитализированы. В областном департаменте охраны здоровья населения уточнили, что все 16 человек были госпитализированы в местную больницу. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 12 – в состоянии средней степени тяжести. «Также для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты бригады постоянной готовности центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога; бригада психологов», – уточнили в департаменте.

Фото: скриншот с видео СКР

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.216 УК РФ). На месте работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, на место выехал один из руководителей управления. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих, соответствовало техническое оснащение транспорта погодным условиям, проходил ли водитель перед выходом на линию медицинское освидетельствование, соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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