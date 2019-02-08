В Перми коллекторы выселили ветерана за долги его дочери перед экстрасенсами

Жительница Перми и ее 90-летний отец стали жертвами мошенников. Сначала экстрасенсы обманным путем выманили у женщины 1,5 млн рублей, а затем сотрудники микрокредитной организации лишили заемщицу квартиры. Возбуждено несколько уголовных дел.

По версии следствия, жительница города Перми обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи «Возрождение» с целью лечения астмы. Целители выманили у женщины 1,5 млн рублей. Чтобы оплатить услуги, она обратилась в микрокредитную компанию, представители которой под предлогом заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 млн рублей, выплатив ей лишь 450 тысяч рублей.

Затем мошенники перепродали недвижимость. 29 января 2019 года неизвестные, угрожая женщине и ее 90-летнему отцу, ветерану ВОВ, переустановили входную дверь в квартире и сменили замки, «тем самым воспрепятствовав законному праву потерпевших на вход и проживание в квартире, причинив им существенный вред».

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия). Кроме того, ведется расследование в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в краевом главке СКР, задержаны четверо подозреваемых, имеющих отношение к произошедшим событиям, связанным с отчуждением квартиры. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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