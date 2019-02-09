Массовая драка в самарской колонии: возбуждено уголовное дело

В самарской колонии произошла массовая драка, в результате которой травмы получили более 15 человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло накануне вечером. «Примерно в 20 часов 30 минут в Федеральном казённом учреждении «Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» произошёл конфликт между осуждёнными, с последующим поджогом постельных принадлежностей. В результате конфликта пострадало более 15 осуждённых, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

В СКР уточнили, что возгорание было потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. При этом было возбуждено уголовное дело по

ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Комментируя эти события, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова сообщила «Интерфаксу», что к настоящему времени число пострадавших в результате конфликта в колонии увеличилось до 17 человек.

Согласно данным СМИ, конфликт в колонии произошел во время ужина между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В результате конфликта там были подожжены матрасы и одеяла.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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