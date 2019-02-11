На пожаре в Новосибирской области погибла женщина и четверо детей

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства пожара, на котором погибла женщина и четверо малолетних детей, сообщили в пресс-службе СКР. Установлено, что в ночь на 10 февраля около 1:00 в частном жилом доме, расположенном в селе Полойка Краснозерского района произошёл пожар. После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1982 г.р. и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 г.р.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов следственного управления СКР по Новосибирской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Они также проводят иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

Новосибирск, Иван Гридин

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