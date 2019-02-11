В Башкирии двое мужчин похитили и бросили в лесу подростка, обвинив его в краже мобильника

Два жителя Башкирии пойдут под суд за похищение несовершеннолетнего. 13-летнего мальчика они привязали к дереву в лесу, заподозрив его в краже мобильного телефона.

Как сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан, преступление произошло осенью. 40-летний мужчина чинил автомобиль и обнаружил исчезновение своего мобильного телефона. Он обратился в полицию и обвинил в краже подростка, живущего по соседству.

Несколько дней спустя мужчина вместе с его знакомым попытались добиться от мальчика признания в воровстве, когда у них это не получилось, похитили ребенка и увезли его в лес. Там они привязали подростка к дереву, засунули ему в рот кляп и уехали. Мальчику удалось выбраться и вернуться домой.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего). Обвиняемые свою вину не признали. Теперь их судьбу решит суд.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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