В Омской области сгорел ангар площадью 1000 квадратных метров

В Омской области произошел крупный пожар, с которым огнеборцы сражались почти 12 часов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, сообщение о возгорании ангара в посёлке Омский поступило на пульт дежурного в 21:46. Справиться с огнем удалось только к 06:51.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В областном управлении МЧС пояснили, что несмотря на работу большого количества пожарных и техники: 49 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательных машин, к быстрому распространению огня на большую площадь привело несвоевременное обнаружение и как следствие сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС. Огонь повредил кровлю здания на площади 1000 квадратных метров, произошло ее частичное обрушение. Кроме того, тушение пожара сильно осложнялось значительной удаленностью источников воды. В частности, пожарные использовали водонапорную башню в полутора километрах от места возгорания.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В горевшем одноэтажном здании площадью 1200 квадратных метров располагались столярный цех, гараж, склад пиломатериалов, а также административно-бытовой сектор, который остался не поврежден. Пожарным также удалось спасти из огня четыре единицы техники и 20 кубометров бруса и досок.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 11.02.19

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