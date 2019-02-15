В Красноярске взрыв газа разрушил шесть квартир. Погибли два человека

В одном из 3-этажных жилых домов Красноярска произошел взрыв газа, в результате которого было разрушено шесть квартир, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Алексей Богданов.

«В квартире на втором этаже трехэтажного 30-квартирного жилого дома, произошел хлопок бытового газа в баллоне. В результате хлопка разрушено 6 квартир, частично пострадали 10 квартир», – сказал Богданов, добавив, что в доме проживали 20 человек.

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому Краю

По данным пресс-службы регионального МЧС, в результате происшествия погибли два человека. Аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП завершены. На разборке завалов было задействовано 5 единиц инженерной техники (кран, экскаватор, погрузчики) и два автомобиля КамАЗ. С места вывезено 67 кубических метров строительного мусора. К работе на месте происшествия привлекалось 193 человека, 43 единицы техники, от МЧС 113 человек и 19 единиц техники.

По факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме следственные органы СУ СКР по Красноярскому краю возбудили уголовно дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Сегодня, 15 февраля, должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством главы города.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 14.02.19

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