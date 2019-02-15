Домашние собаки разорвали новорожденную девочку в Томске

В Томске домашние собаки загрызли новорожденную девочку. В отношении матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 13 февраля. Женщина вышла из частного жилого дома во двор, оставив ребенка в детской кроватке. В это время в доме находились немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись, мать обнаружила малышку на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от собачьих зубов, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Девочка скончалась на следующий день. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи допросили мать погибшей девочки в качестве подозреваемой. Назначена судебная медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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