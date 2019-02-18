Пятеро детей и взрослый пострадали при взрыве в Ингушетии

Шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в Назрани, сообщили в полицейском главке Ингушетии.

По информации регионального управления МЧС, хлопок газо-воздушной смеси произошел в понедельник в 08:00. Обошлось без разрушений, однако в результате ЧП пострадали 6 человек – пятеро детей и женщина. Один ребенок и женщина доставлены в реанимацию, передает «Интерфакс». Еще четверо детей находятся в детской поликлинике. Об их состоянии информации пока не поступало.

Причина взрыва устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи.

Назрань, служба информации РИА «Новый День»

Назрань. Другие новости 18.02.19

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