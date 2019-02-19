Страшное ДТП под Ростовом: маршрутка залетела под «КамАЗ» (ВИДЕО) Погибли 6 человек, еще 7 ранены

В Ростовской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли 6 человек, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла в 13:35 мск на 999-м километре М4 «Дон» в Октябрьском районе. Кроме микроавтобуса «Мерседес Бенц Спринтер» участниками ДТП стали грузовик дорожной службы «КамАЗ» и легковой автомобиль Hyundai Elantra.

Маршрутный автобус врезался в грузовик дорожной службы, фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области, donnews.ru

Маршрутный автобус направлялся из Ростова-на-Дону в Миллерово. В момент аварии, по данным ГИБДД России, в микроавтобусе находилось 17 пассажиров, передает «Интерфакс». В то же время в МЧС сообщили, что в маршрутке ехали 14 человек. 13 из них получили различные травмы, шестеро скончались на месте ДТП. В региональном минздраве уточнили, что в числе пострадавших – ребенок, он доставлен в детскую областную клиническую больницу. Остальные пострадавшие направлены в больницу города Шахты.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса врезался в стоящий в левом ряду «КамАЗ». От сильного удара маршрутку отбросило на легковушку, после чего микроавтобус опрокинулся на проезжую часть дороги.

Маршрутка протаранила грузовик

На месте ДТП работают 53 человека – сотрудники полиции, спасатели и медики – и 20 единиц техники. На трассе «Дон» из-за аварии затруднено движение в обоих направлениях.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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