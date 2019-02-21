22-летний сибиряк восемь лет насиловал свою младшую сестру

В Красноярском крае арестован 22-летний житель города Назарово по подозрению в сексуальном насилии над младшей сестрой. Молодой человек насиловал девочку на протяжении восьми лет. Первое преступление он совершил, когда сестре было три года.

По информации регионального управления Следственного комитета, 22-летний парень совершал насильственные действия в отношении малолетней сестры с ноября 2010 года по июль 2018 года во время отсутствия дома родителей и снимал надругательства на видео, а затем выкладывал ролики в интернет. Записи с оргиями в Сети обнаружили московские полицейские и быстро вычислили насильника. В отношении жителя Назарово возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати летнего возраста).

В СКР отметили, что злоумышленник задержан и по решению суда помещен под арест. Его грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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