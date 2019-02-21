Вспыльчивый рэпер после концерта в Кузбассе избил и ограбил поклонников

В городе Новокузнецке Кемеровской области сотрудники полиции задержали 19-летнего рэпера, который после концерта ограбил своих поклонников в наказание за «назойливость», сообщает региональный полицейский главк.

По информации ведомства, в полицию обратились два молодых человека. Житель Новокузнецка и житель города Мыски сообщили, что стали жертвами нападения злоумышленника, который отобрал у них два мобильника 2 тысячи рублей.

Как выяснили правоохранители, накануне потерпевшие были на концерте местного рэпера в одном из ночных клубов Новокузнецка. После выступления поклонники решили пообщаться с исполнителей, но музыканту не понравилась эта идея. В итоге рэпер несколько раз ударил и ограбил собственных фанатов.

Сотрудники полиции задержали обидчика молодых людей и изъяли похищенные мобильные телефоны. Деньги он успел потратить на спиртное.

Музыкант признал свою вину. С его слов, он ограбил поклонников «в наказание за назойливость». Против него возбуждены два уголовных дела по статьям «грабеж». Артисту грозит до четырех лет лишения свободы.

Новокузнецк, служба информации РИА «Новый День»

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