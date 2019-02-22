Кировский биохимический завод не доплатил налогов на 165 млн рублей

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей Кировского биохимического завода. У следователей есть сведения о том, что предприятие не доплатило налоги на добавленную стоимость в размере 165 млн рублей.

По версии следствия, должностные лица из числа руководства завода умышленно уклонялись от уплаты налога. Для этого был организован формальный документооборот за период с 2013 по 2015 год.

«Налоговые декларации, содержащие недостоверные сведения, были направлены в налоговый орган», – сообщили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В кабинетах руководства завода проводятся обыски. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Киров, Служба информации РИА «Новый День»

Киров. Другие новости 22.02.19

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