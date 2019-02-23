Бурятские полицейские отметили День защитника отечества стриптизом

МВД Бурятии объявило о начале служебной проверки, поводом для которой послужило видео с коропоратива в Улан-Удэ. На кадрах полицейские любуются стриптизом, устроенным в отделении полиции в День защитника отечества.

Запись была размещена в социальных сетях. По данным местных СМИ, действие происходит в актовом зале Октябрьского отделения полиции МВД Бурятии по Улан-Удэ. В ролике стриптизерша в откровенном наряде исполняет танец для правоохранителей.

Стоит отметить, что на кадрах мужчины несколько смущены происходящим и стараются не смотреть на танцовщицу. В то же время женщины-полицейские, которые вероятно и организовали подарок для сослуживцев, отпускают едкие комментарии и активно аплодируют стриптизерше.

Видео привлекло внимание начальства, МВД по Республике Бурятия объявило о назначении служебной проверки, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. «По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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