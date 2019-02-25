Жители Новокузнецка обнаружили живых червей в конфетах

В социальных сетях появилось видео, на котором живые черви выползают из шоколадных конфет. По утверждению авторов ролика, лакомство было куплено в сетевом магазине Новокузнецка. В ситуации разбирается Роспотребнадзор.

Сообщение о конфетах с червями было опубликовано в сообществе «Новокузнецк онлайн». Оказалось, что это не единичный случай, подписчики паблика в комментариях сообщили, что сталкивались с подобными «живыми» конфетами не раз.

В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области решили взять в разработку поступившую информацию. В службе отметили, что жалоб в ведомство от граждан не поступало.

«Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки», – сказал представитель Роспотребнадзора РИА «Новости». В службе уточнили, что проверка, скорее всего, начнется уже в понедельник.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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