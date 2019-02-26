Порошенко нахамил недовольному долгами по зарплате горняку: «Ты такой шахтер, как я балерина!» (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко нагрубил шахтерам, возмущенным долгами по зарплате, во время посещения города Червонограда Львовской области. Ролик с инцидентом попал в YouTube и возмутил пользователей интернета.

Украинский президент в ходе своего выступления попросил первого вице-премьера Ступана Кубива прокомментировать ситуацию с выплатой задолженности по заработной плате горнякам, отказавшись выслушать возмущения шахтеров.

Порошенко оскорбил горняка

«Внимание! Я хочу попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженностей по шахтерам», – резко сказал Порошенко.

Эта фраза вызвала недовольный выкрик в толпе. Президент Украины в ответ на такую реакцию попросил помощников «привести его сюда», после чего с микрофон: «Мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина!».

Присутствующие отреагировали на реплику Порошенко смехом, а несколько человек разразились короткими аплодисментами.

Пользователи Сети возмутились грубостью Порошенко. «Это не президент, а мегапозорище какое-то﻿», «Президент страны ведет себя как гопник», «Козел ты , а не балярина», – комментируют украинцы видео в соцсетях.﻿

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 26.02.19

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