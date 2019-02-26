«Наш терминатор»: в российской больнице пациент с ножом в спине пытался выйти покурить (ФОТО, ВИДЕО)

В одной из больниц Татарстана пациент с ножом в спине хотел выйти на крыльцо медучреждения покурить, чем привел медиков в шок. Инцидент произошел в больнице Зеленодольска.

Видео, на котором мужчина в одних трусах с торчащим из его спины ножом идет по коридору к выходу из больницы, появилось в соцсетях.

Пациент с ножом в спине пошел покурить, скриншот видео YouTube

На записи слышно, что врачи пытаются остановить неадекватного пациента, но уговорить его вернуться в помещение им удалось только после предупреждения о скорой смерти.

Пациент с ножом в спине пытается уйти из больницы, чтобы покурить

В минздраве Татарстана сообщили, что пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впоследствии его прооперировали. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Врачи оценивают его состояние как стабильное

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах мужчина получил удар ножом в спину. По данным врачей, пострадавшему повезло – у него задета лишь мышечная ткань, передает РИА «Новости».

Пользователи Рунет, комментируя инцидент, в шутку называют произошедшее зомби-апокалипсисом, а самого героя видео «нашим терминатором», «киборгом каким-то» и «настоящим мужиком». Другие призывают уволить главврача больницы «за такой бардак». Они возмущаются тем, что медики позволили пациенту «встать и пойти». «Вопрос в другом, почему ему вообще позволили встать – куда либо идти. Если упал бы – то нож мог войти до конца, кто бы отвечал тогда. Зато видео сняли», – негодует Айрат Латыпов. «А как его остановить то? Он и так еле живой, если он дергаться начнет при попытке задержать? Видно медперсонал тоже в шоке от кадра такого», – ответил Ленар Шайхразиев.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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