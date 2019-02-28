В Хабаровске арестован подозреваемый в подготовке теракта в школе

В Хабаровске суд санкционировал арест студента Александра Онуфриенко, подозреваемого в подготовке теракта в школе. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря Центрального районного суда города Валентину Королеву.

Онуфриенко был арестован 22 февраля на два месяца – 20 апреля. Защита уже подала апелляционную жалобу.

Суть предъявленных Онуфриенко обвинений в суде не раскрыли и посоветовали обратиться к следственным органам.

Информация о задержании в Хабаровске подозреваемого в подготовке теракта появилась 23 февраля. По данным издания Baza, Онуфриенко 18 лет, на допросе он сообщил, что собирался устроить массовое убийство в хабаровской школе №30, где он учился. Отмечалось, что ФСБ вычислила подозреваемого в ходе мониторинга соцсетей.

Стоит отметить, что силовики до сих пор никак официально не прокомментировали это дело.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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