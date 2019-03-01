Неизвестные открыли стрельбу по прохожим около школы в Нижнем Новгороде (ФОТО)

В Нижнем Новгороде возле школы №121 по улице Тонкинской неизвестные открыли стрельбу по прохожим.

Злоумышленники стреляли из пневматического пистолета. Трое прохожих успели забежать в здание учебного заведения.

В Нижнем Новгороде около входа в школу открыли стрельбу по прохожим, фото: Mash

По информации местного издания «Время Н», стрельба велась из проезжающего автомобиля. Ранен один человек: пуля задела плечо по касательной. Пострадавший отказался от госпитализации.

В целях безопасности учащихся закрыли на втором этаже школы, уточняет телеграм-канал Mash. По его данным, стрелки скрылись на черном джипе. В городе объявлен план «Перехват».

Подробности ЧП выясняются. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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