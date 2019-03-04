В Орске киллер застрелил замдиректора крупной энергетической компании

В Орске обнаружено тело 38-летнего мужчины, который занимал должность заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «ОренбургЭнерго». Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области, тело мужчины нашли на лестничной площадке подъезда жилого дома сегодня утром. Соседи слышали выстрелы и вызвали полицию.

В распоряжении следователей оказалась запись с камер наблюдения. На кадрах видно, что убийца поджидал мужчину в подъезде дома, несколько раз выстрелил в него, после чего вернулся для «контрольного» выстрела. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты осматривают место преступления. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о человеке на видео следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Орск, Служба информации РИА «Новый День»

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