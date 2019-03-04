В Оренбургской области 35 человек отравились после обеда в суши-баре

Массовое пищевое отравление произошло в городе Гай Оренбургской области. В больницу попали 35 человек, в том числе дети. Установлено, что все они употребляли блюда, купленные в местном суши-баре.

Как сообщает пресс-служба областного управления СКР, в период с 28 февраля по 1 марта за медицинской помощью обратился 21 человек, в том числе семеро детей в возрасте от 5 до 13 лет. Все они покупали в суши-баре различные блюда.

«На настоящее время в городскую больницу поступило с отравлением 35 человек, их них 24 госпитализированы, 11 отпустили домой на амбулаторное лечение», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что речь идет о суши-баре «Жи-Ши». Специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое обследование, работа заведения общепита приостановлена.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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