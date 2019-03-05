На Кубани подросток ранил из пистолета пятерых школьников

В Краснодарском крае восьмиклассник открыл стрельбу у школы по сверстникам из пневматического пистолета. По предварительным данным, ранения получили пятеро подростков.

Инцидент произошел накануне в станице Ахтанизовской Темрюкского района, пишут «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона. 15-летний школьник взял с собой на занятия пневматический пистолет.

У подростка возник конфликт с другими учениками. По одной из версий, причиной ссоры стало то, что он потребовал от сверстников деньги, а те ему отказали, тогда он открыл стрельбу. Выяснение отношений происходило за пределами территории школы. Затем пневматический пистолет подросток выбросил в канализацию.

По последним данным, пятеро школьников получили незначительные повреждения. Всем их оказана медицинская помощь.

ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю объявило о начале проведения проверки. Полицейские опрашивают пострадавших и свидетелей, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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