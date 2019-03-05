На Ставрополье 10 школьников попали в больницу

Десять учеников госпитализировали из школы Ставропольского края. По предварительным данным, дети отравились газом.

Инцидент произошел в образовательном учреждении села Тищенского, пишут местные СМИ со ссылкой на источник в администрации Изобильненского городского округа. Восьмиклассники почувствовали себя плохо прямо на уроке иностранного языка.

Подростков госпитализировали с жалобами на головокружение и тошноту. В настоящее время состояние детей медики оценивают как удовлетворительное.

По предварительной версии, причиной плохо самочувствия учеников мог стать газ из баллончика, распыленный в школе неизвестным.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 05.03.19

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