В Дагестане более 20 детей попали в больницу с токсикоинфекцией

В Дагестане 14 воспитанников детского сада в возрасте от 2 до 4 лет попали в больницу с пищевым расстройством. Впоследствии число пострадавших детей выросло до 21. Выяснением причин отравления занялись специалисты Роспотребнадзора. Проверку также проводит Следственный комитет.

Инцидент произошел в селе Советское Магарамкентского района, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. «Заболевшие дети доставлены в центральную районную больницу Магарамкента, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что дети почувствовали недомогание после приема пищи. Выяснением возможных причин отравления занимается Роспотребнадзор. В СУ СК РФ по Дагестану сообщили о проведении доследственной проверки.

Кроме того, на место происшествия выехал замминистра здравоохранения Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог Минздрава РД и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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