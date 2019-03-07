Мэрию Красноярска закидали коктейлями Молотова (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в поджоге мэрии Красноярска. Ими оказались двое мужчин 25 и 27 лет.

Скриншот видео телеграм-канала Baza

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Попытка умышленного уничтожения имущества» и «Хулиганство», сообщили в краевом полицейском главке. Одному из подозреваемых назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее в интернете появилось видео, на котором злоумышленник бросает в здание городской администрации бутылки с зажигательной смесью.

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Мужчина достал из сумки три емкости с горючей смесью и по очереди закинул их в окна здания. При этом огонь попал на самого поджигателя: на нем загорелась одежда. После этого нападавший спешно покинул место инцидента.

По данным телеграм-канала Baza, атака произошла в ночь на 3 марта – в этот день в городе официально открылась зимняя Универсиада-2019, на торжественную церемонию приезжал президент РФ Владимир Путин.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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