В Удмуртии частично обрушилось кирпичное здание школы

В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажного кирпичного здания Большечакинской основной общеобразовательной школы. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МСЧ, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 08:40 (мск) 10 марта. На момент обрушения в образовательном учреждении занятия не проводились, в здании находился охранник. Пострадавших и погибших нет.

На место происшествия направлены оперативная группа ГУ МЧС и экстренные службы Урмарского района. Территория школы оцеплена. Организован разбор завалов.

Здание школы (60 на 15 метров) было построено в 1974 году в деревне Большие Чаки, на улице Школьной, №20. По предварительным данным, в школе обучались 32 ученика и 22 дошкольника. До устранения последствий ЧП свои занятия они продолжат в образовательных учреждениях соседних населенных пунктов.

Чебоксары, Иван Гридин

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