Пуповина перевязана обрывком футболки: в Бурятии нашли брошенного матерью младенца

В подъезде одного из домов города Северобайкальск Республики Бурятия обнаружили новорожденного мальчика. Следователи занимаются поисками матери младенца.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, сверток с живым ребенком нашли жители многоквартирного дома по улице Ленинградская. Малыш был завернут в два полотенца. Медики, осмотревшие новорожденного, не обнаружили у него отклонений в развитии и каких-либо существенных повреждений.

Мальчика госпитализировали с признаками переохлаждения организма. По словам врачей, ребенок родился на 37-ой неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки. Сейчас младенцу оказывается необходимая медицинская помощь.

СКР объявил о начале доследственной проверки, в рамках которой организован розыск матери малыша. Изъяты все биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований, с помощь которых можно будет установить материнство.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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