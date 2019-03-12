Жительница Бурятии сбила следователя, чтобы не получать повестку на допрос

Жительница села Телемба Еравнинского района Бурятии на своем автомобиле сбила следователя, который пытался вручить ей повестку о вызове на допрос. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Женщина не хотела являться на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу и отказывалась получать повестку. Находясь за рулем автомобиля, она наехала на следователя, чем причинила ему сильную физическую боль.

«Действия виновной в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья следователя», – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал автомобилистку виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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