В Уфе мать выбросила ребенка с девятого этажа и пыталась покончить с собой

В Уфе 21-летняя мать выбросила двухлетнюю дочь из окна квартиры на девятом этаже, сообщили в пресс-службе городского управления гражданской защиты.

Инцидент произошел около 10:00 в доме №30 по Дуванскому бульвару. Выкинув ребенка из окна, женщина пыталась совершить суицид. Пострадавших обнаружила продавец одного из магазинов и вызвала скорую помощь, сообщает издание Ufa1.ru со ссылкой на источник. Мать и дочь были доставлены в больницу. У женщины диагностировали тяжелую травму позвоночника. Пострадавшая объяснила свой поступок тем, что ее муж – наркоман и сделал ее наркозависимой.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следователи и сотрудники полиции.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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