В лесу под Иркутском нашли замороженный труп младенца

Жители Иркутской области обнаружили неподалеку от свалки тело маленького ребенка и обратились в полицию. Следственный комитет начал проверку.

Труп новорожденного нашли в одном километре от поселка Юрты. Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, на теле младенца мужского пола не обнаружено признаков насилия. Проводится доследственная проверка.

«В настоящее время следователями СКР назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, по результатам которой будет установлена причина смерти», – говорится в сообщении ведомства.

Местные СМИ пишут, что тело ребенка было сильно заморожено и находилось в ведре. В настоящее время нет никаких данных о том, сколько труп находился в лесу.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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