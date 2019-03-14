Россиянка выманила 2 млн рублей у китайцев за несуществующих собак

Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в мошенничестве. Она обманным путем похитила у граждан Китая более 2,5 млн рублей, обещая им продать породистых собак.

Прокуратура установила, что в 2016-2017 годах 33-летняя женщина пообещала продать восемь щенков породы «Французский бульдог» двум гражданам КНР. Она также посулила доставку собак до Хабаровска.

За животных женщина запросила более 2,5 млн рублей, которые жертвы мошенницы перевели на банковскую карту ей и ее родственникам. Деньги злоумышленница обналичила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 1, ч. 2 ст. 174. 1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Расследование дела завершено, в скором времени мошенница предстанет перед судом.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 14.03.19

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