Чеченский депутат-единоросс признался в нелюбви к русским. «Я с ними никогда не разговариваю»

Депутат парламента Чечни от «Единой России» Магомед Ханбиев открыто заявил, что не любит русских и не говорит с ними.

О неприязни к русским экс-министр обороны самопровозглашенной Ичкерии политик рассказал в прямом эфире в своем Instagram. Ханбиев подчеркнул, что «никакому русскому не сдавался» даже во время войны в Чечне, и предпочитает вообще не разговаривать с представителями этой национальности. Видео с признанием едросса опубликовал оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Twitter.

«Падишах моего народа – чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слово не говорю. Я никакому русскому не сдавался. <...> У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня», – гласит перевод заявления Ханбиева, сделанный ФБК Навального. Депутат завершает свой монолог словами «Я сын Ичкерии!».

Ханбиев входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности парламента ЧР. Награжден орденом имени Ахмата Кадырова, орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».

Самопровозглашенная Чеченская республика Ичкерия существовала после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. В 2007 году она трансформировалась в сепаратистско-экстремистскую исламистскую структуру «Кавказский эмират» («Имарат Кавказ»). Позднее организация была признана террористической и запрещена в России.

Магомед Ханбиев в первую чеченскую войну воевал против российской армии во главе отряда имени героя Кавказской войны Байсангура. В 1996 году он получил звание бригадного генерала и был назначен главой Нацгвардии Ичкерии. В 1998 году получил пост министра обороны Ичкерии. Во время второй чеченской войны участвовал в обороне Грозного. В марте 2004 года Ханбиев перешел на сторону президента Чечни Ахмата Кадырова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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