В саратовской школе ученик выстрелил в одноклассника из ружья

В одной из школ Саратова на уроке «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик ранил своего одноклассника из пневматической винтовки.

По данным следствия, ЧП произошло 4 марта в вечернее время. «В нарушении утвержденной учебной программы и учебного плана по указанному предмету ученики в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. В результате нарушения техники безопасности при обращении с пневматическим оружием один из учеников по неосторожности произвел выстрел в сторону другого», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

12-летнего мальчика госпитализировали с ранением в челюсть. Медики провели операцию по извлечению пули от пневматической винтовки.

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего учителя по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 18.03.19

«Задавал неудобные вопросы…» В Калуге убили экоактивиста. / В службе безопасности Запсибкомбанка действовало незаконное детективное агентство. / Березовчане обвиняют Куйвашева во вранье и готовят митинги против вырубки защитных лесов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»