Богатейший ювелир Индии попался в Лондоне на мошенничестве на 2 млрд долларов

Индийский ювелир Нирав Моди арестован в Лондоне по подозрению в мошенничестве. Миллиардер бежал в Великобританию, вскоре после этого один из крупнейших банков Индии обнаружил сомнительные транзакции на 1,77 млрд долларов, связанные с Моди и его семьей.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на полицию, 48-летний индийский бизнесмен был арестован в метро британской столицы. Ранее лондонский суд выдал ордер на его арест по запросу индийских властей об экстрадиции.

В Индии Моди подозревают в мошеннических действиях с банковскими гарантиями. По версии следствия, он действовал в сговоре с руководителями среднего звена в мумбайском филиале Punjab National Bank. Моди и его сообщники вывели из банка в общей сложности 1,6 млрд, в дальнейшем в ходе расследования эта сумма выросла.

Нирав Моди основал собственный бренд ювелирных украшений, которые пользовались успехом у голливудских знаменитостей. В списке индийских миллиардеров по версии Forbes он занимал 85-е место.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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