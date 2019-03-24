Пятиклассник сломал позвоночник, делая селфи

В Петербурге одиннадцатилетний школьник сломал позвоночник на территории завода «Красный треугольник».

Ребенок приехал из Сочи к отцу на каникулы. Мальчик хотел сделать селфи в одном из заброшенных корпусов завода, но оступился и упал с 4 этажа в шахту лифта.

Школьника госпитализировали с диагнозами «катотравма» и «компрессорный перелом позвонков» – пострадали шея и поясница.

В данный момент, по оценке врачей, жизни ребенка ничего не угрожает.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 24.03.19

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