В Дагестане помощник депутата обманывал граждан, прикидываясь высокопоставленным чиновником

Бывший помощник депутата Народного собрания Дагестана подозревается в мошенничестве. Он обещал местным жителям высокие посты за денежное вознаграждение. При этом мошенник менял голос и представлялся различными чиновниками республики.

Как сообщает пресс-служба МВД России, 33-летний помощник депутата неоднократно связывался с жителями Дагестана и предлагал им за вознаграждение помочь устроиться на руководящие должности в министерства и ведомства республики. Также он обещал помощь в получении недвижимости по соцпрограмме.

Мошенник по телефону менял голос и представлялся разными высокопоставленными чиновниками. При личной встрече он показывал фотографии и благодарственные письма от этих людей.

В результате злоумышленнику удалось выманить около 15 млн рублей. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 25.03.19

В Москве хозяйка кафе объявила войну Роспотребнадзору. / На Ямале мужчина избил пенсионерку и надругался над ней. / В аэропорту Бали задержали россиянина с обезьяной в ручной клади. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»