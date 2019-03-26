Суд в России впервые наказал организатора митинга с участием подростков

Калининградский суд вынес решение по первому в России административному делу о вовлечении подростков в несанкционированные митинги.

Фигурант дела, волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального 18-летний Иван Лузин оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает «ОВД-Инфо».

По версии полиции, 7 февраля активист организовал несогласованную акцию против пыток, в которой помимо него участвовали две несовершеннолетние девушки. На Лузина были составлены два административных протокола. Суд согласился с доводами правоохранителей.

Защита Лузина настаивала на том, что он не проводил пикет, а лишь сфотографировался с плакатом. Адвокат обвиняемого заявил о намерении обжаловать судебный вердикт.

Закон, вводящий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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