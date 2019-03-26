В Тыве детсадовцам вместо проб Манту поставили прививки БЦЖ

Родители воспитанников детсада в Кызыле обратились к следователям из-за того, что их детям вместо проб Манту поставили прививки от туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Туве. Установлено, что ЧП случилось в одном из детсадов 18 марта. Медработники по ошибке вместо постановки пробы Манту, в нарушение установленных правил, ввели детям вакцину БЦЖ. По данному факту, организована доследственная проверка.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и работников муниципального дошкольного образовательного учреждения и органов здравоохранения республики на наличие халатности (ст.293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

В настоящее время по материалу проверки проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 26.03.19

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