Следственный комитет по Калмыкии и региональный полицейский глава проводят проверку сообщений СМИ о массовой драке между сотрудниками СКР и МВД.

Побоище произошло в элистинском развлекательном центре «Уралан» вечером в субботу, 23 марта, сообщает «Московский комсомолец». По сведениям издания, драка произошла между начальником одного из отделов уголовного розыска Москвы, его замом и двумя оперативниками с одной стороны и тремя сотрудниками республиканского управления Следственного комитета с другой стороны.

Отмечается, что правоохранители вызвали на помощь криминального авторитета по кличке Тюля. Тот успокоил участников конфликта и предложил разобраться на следующий день. Наутро с обеих сторон в назначенном месте собралось около 40 человек, сотрудников полиции пришли в сопровождении местных криминальных авторитетов. Однако и в этот раз конфликтную ситуацию разрешить не удалось. Разборка не обошлась без стрельбы из травматического оружия и использования арматуры. По данным газеты, полицейские стреляли из травмата в одного из сотрудников СКР. Пострадавшие обратились к врачам под чужими именами, пишет газета.

В управлении Следственного комитета по Калмыкии заявили, что проводится процессуальная проверка «информации о конфликте с применением насилия, произошедшем между сотрудниками правоохранительных органов в ночь с 23 на 24 марта 2019 года, в одном из ресторанов города Элисты».

Проверку проводят и правоохранители. «В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесут наказание в соответствии с нормами законодательства», – говорится в сообщении регионального управления МВД РФ. В ведомстве добавили, что их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности

Элиста, служба информации РИА «Новый День»

Элиста. Другие новости 26.03.19

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