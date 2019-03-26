Коллектор шантажировал должника порно с его ребенком

Суд в Хабаровске арестовал 38-летнего работника микрофинансовой организации, выложившего в интернет изготовленный им порнографический коллаж с ребенком должника, сообщает региональное управление Следственного комитета. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребенка). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным ведомства, в апреле прошлого года житель Хабаровска взял в кредит 19 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. Вернуть деньги вовремя он не смог. За полгода сумма задолженности выросла до 197 тысяч рублей.

С должником стал дистанционно работать сотрудник филиала данной микрофинансовой организации, расположенного в Иркутске. Коллектор регулярно звонил мужчине и отправлял СМС с угрозами. Со временем он прибег к еще более изощренному способу возврата долга: обвиняемый изготовил порнографический фотоколлаж с участием несовершеннолетнего ребенка должника и выложил его в Сеть.

В итоге злоумышленника задержали и этапировали в Хабаровск. Коллектор дал признательные показания и раскаялся, отметили в СКР. Свои преступные действия он объяснил желанием получить на работе премию в случае погашения должником кредита и процентов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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